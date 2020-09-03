Ураган рекордной силы накрыл российский город

Ураган рекордной силы, вызванный тайфуном "Майсак", накрыл Владивосток и попал на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ролик публикует очевидица урагана в своем Instagram-аккаунте.

"Порывы ветра во Владивостоке - до 40 метров в секунду, на мысовых метеостанциях - до 43 метров в секунду. Во Владивостоке такой ветер отмечался только в 1931-ом и в 1969 годах", - рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков в разговоре с "Интерфаксом".

На появившихся в сети кадрах видно, как ветер сносит крышу жилого дома. Деревья наклонены под большим углом, небо затянуто тучами. Людей на улицах не видно. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Около 43,5 тысяч человек остались без света, занятия в школах приостановлены.

Ранее сообщалось, что плавучий док предприятия "Восточная верфь" сорвало ураганным ветром в бухте Улисс во Владивостоке и снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Док врезался в военный причал и получил незначительные повреждения. Экипаж судоремонтного сооружения не пострадал. В сети появилось видео происшествия.