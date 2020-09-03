За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 129 человек

За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 129 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 21 926.

За последние сутки в Иране выявлено 1 994 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 380 746, состояние 3 702 оценивается как тяжелое.

Вылечились 328 595 человек.