За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 129 человек

За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 129 человек. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.  

Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 21 926. 

За последние сутки в Иране выявлено 1 994 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 380 746, состояние 3 702 оценивается как тяжелое. 

Вылечились 328 595 человек.