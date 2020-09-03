Экс премьер-министр Турции заразился коронавирусом

Последний премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, он почувствовал себя плохо в Анкаре после поездки в Эрзинджан.

Результаты теста на COVID-19 оказались положительными.

64-летний Йылдырым и его супруга Семиха находятся под врачебным контролем.