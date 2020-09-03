https://news.day.az/world/1267761.html Экс премьер-министр Турции заразился коронавирусом
Экс премьер-министр Турции заразился коронавирусом
Последний премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым заразился коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, он почувствовал себя плохо в Анкаре после поездки в Эрзинджан.
Результаты теста на COVID-19 оказались положительными.
64-летний Йылдырым и его супруга Семиха находятся под врачебным контролем.
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