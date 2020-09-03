США подтвердили выход из ВОЗ

Cоединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство Reuters со ссылкой на американское государственное ведомство передает, что в планах США - отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации. Средства, которые американское государство выделяет для ВОЗ, планируется перенаправить на другие программы ООН.