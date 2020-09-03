https://news.day.az/world/1267781.html США подтвердили выход из ВОЗ
США подтвердили выход из ВОЗ
Cоединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Агентство Reuters со ссылкой на американское государственное ведомство передает, что в планах США - отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации. Средства, которые американское государство выделяет для ВОЗ, планируется перенаправить на другие программы ООН.
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