В Германии женщина убила своих пятерых детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в городе Солинген.

По данным полиции, бабушка убитых детей обратилась в полицию и сообщила о том, что ее 27-летняя дочь убила своих пятерых детей и ушла из дома, забрав с собой одного своего ребенка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире тела детей в возрасте 1, 2, 3, 6 и 8 лет.

Сообщается, что 27-летняя женщина попыталась совершить самоубийство, бросившись под поезд в Дюссельдорфе, но, несмотря на тяжелые травмы, выжила, а находившийся рядом с ней ее 11-летний ребенок не пострадал.

По факту начато расследование. Подробности и мотивы убийства неизвестны.