В Великобритании выявили наибольший суточный прирост заболевших COVID-19 за три месяца

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании за сутки составило 1 735, что стало самым большим показателем с конца мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

Днем ранее сообщалось о 1 508 случаях инфицирования. Отметка "тысяча случаев" заражения в сутки превышена в 22-й раз за последние 26 дней.

Одновременно было сообщено о 13 летальных исходах. Таким образом, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве достигло 340 411, а число смертей - 41 527.

В четверг глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил радиостанции Би-би-си, что королевству пока удается избежать столь сильного прироста новых случаев заражения, как в ряде других европейских странах.

"У нас график выявленных за сутки случаев остается по большому счет плоским. Отчасти из-за эффективности нашей системы проведения анализов и отслеживания контактов заболевших, отчасти из-за карантина [после прибытия из других стран] и политики социального дистанцирования", - сказал министр. При этом он признал, что страна может столкнуться со второй волной эпидемии в осенне-зимний период, хотя и принимаются многочисленные меры, чтобы этого избежать.

Как было объявлено в конце прошлой недели научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, за прошедшую неделю не изменился. Он составляет в среднем по стране 0,9-1,1. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 9-11 человек. Для сравнения: две недели назад коэффициент репродукции составлял 0,8-1, а три недели назад - 0,8-0,9.