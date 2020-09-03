https://news.day.az/world/1267818.html В Турции за сутки от коронавируса выздоровел 1 211 человек
В Турции за сутки от коронавируса выздоровел 1 211 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 49 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 511.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 274 943, за прошедшие 24 часа 1 642 тестов на наличие вируса дали положительный результат, выздоровели 1 211 человек.
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