В Турции за сутки от коронавируса выздоровел 1 211 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 49 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 511.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 274 943, за прошедшие 24 часа 1 642 тестов на наличие вируса дали положительный результат, выздоровели 1 211 человек.