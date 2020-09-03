Подготовку к бою ядерных ракет США засняли на видео

В Сети опубликованы кадры с тренировки на базе ВВС США Барксдейл в Луизиане, где техники отрабатывали подвеску на бомбардировщики B-52 крылатых ракет AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео появилось на Youtube-канале "Чингис Дамбиев".

По данным автора, тренировка прошла 1 сентября в 11-й бомбардировочной эскадрилье 2-го бомбардировочного авиакрыла Командования глобальных ударов ВВС США.

Как уточняет "Российская газета", платформы с металлическими хомутами, показанные в начале ролика, предназначены для транспортировки W80-1. Ядерные боевые части устанавливают на ракеты, когда те уже помещены в пусковые установки. В сообщении сказано также, что барабанная установка на шесть ракет располагается в фюзеляже B-52, две другие - по три ракеты на каждой - крепятся на пилонах под крыльями. Установки с заряженными ракетами помещают в самолет.