https://news.day.az/world/1267828.html Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за эпидемиологическую ситуацию
Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за эпидемиологическую ситуацию
Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо за эпидемиологическую ситуацию в штате.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.
Глава государства призвал прокуроров штата провести расследование в отношении действий губернатора в ситуации с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в штате и ростом числа летальных исходов.
Президент указал на то, что в домах престарелых скончались 11 тыс. граждан.
Трамп подчеркнул, что Куомо проявил некомпетентность.
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