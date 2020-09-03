Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за эпидемиологическую ситуацию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо за эпидемиологическую ситуацию в штате.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Глава государства призвал прокуроров штата провести расследование в отношении действий губернатора в ситуации с распространением нового типа коронавируса COVID-19 в штате и ростом числа летальных исходов.

Президент указал на то, что в домах престарелых скончались 11 тыс. граждан.

Трамп подчеркнул, что Куомо проявил некомпетентность.