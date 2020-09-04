https://news.day.az/world/1267834.html В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10 и составило 4 867.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице умерли 4 867 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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