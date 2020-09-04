Во Франции вторые сутки подряд выявляют более 7 тыс. заразившихся коронавирусом

Более 7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во Франции за последние 24 часа, общее количество случаев инфицирования с начала пандемии в стране составляет в настоящий момент 300 181.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в агентстве Sante Publique при Министерстве здравоохранения Франции.

"За последние 24 часа коронавирусом заразились 7 157 человек", - указали в ведомстве. Таким образом, как отмечают специалисты, в стране второй день подряд фиксируется более 7 тыс. случаев инфицирования, что является одним из самых высоких показателей суточного прироста с начала пандемии.

Согласно обнародованным данным, за последние 24 часа в больницах Франции умер 21 пациент. В среду власти сообщали о 26 летальных случаях, а днем ранее - о 19. Таким образом, по словам сотрудников агентства, в стране в последние дни "отмечается ровная статистика смертности в связи с коронавирусом".

Всего с начала пандемии во Франции от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 30 706 человек. При этом больше 20 тыс. смертельных случаев зарегистрировано в больницах.

По информации Sante Publique, в госпиталях находятся 4 643 зараженных коронавирусом, что на 11 пациентов больше, чем было отмечено накануне. Выросло также и число получающих лечение в отделениях реанимации с 446 человек в среду до 464 в четверг.

Между тем, по сообщению французских властей, с началом учебного года в нескольких регионах страны отмечены случаи заражения COVID-19 в школах. Так, в Марселе мэрия распорядилась в четверг временно закрыть одно из учебных заведений из-за обнаружения у преподавателя коронавируса. В Париже коронавирус был выявлен в этот день у ученика старшей школы в шестнадцатом округе столицы. После этого учащиеся двух классов были отправлены на обследование. Специалисты не исключают роста случаев заражения коронавирусом в учебных заведениях в ближайшие дни.