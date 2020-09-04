В мире выявлено свыше 26,3 млн случаев заражения COVID-19

Положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 26,3 млн человек в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

При этом число летальных исходов достигло отметки в 870 646 пациентов. кроме того, от заболевания излечились свыше 18,5 млн граждан.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 931 907 человек, в тяжелом состоянии находятся 60 737 пациентов.