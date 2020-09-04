Жесткий разгон демонстрации в Софии

Болгарские полиция в течение ночи очистила улицы Софии от протестующих и ликвидировала палаточные городки. Заместитель директора столичной полиции Антон Златанов назвал воскресные акции протеста "марафоном массовых беспорядков".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в ходе разгона манифестантов были задержаны 35 человек, 45 человек получили ранения.