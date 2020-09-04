https://news.day.az/world/1267846.html Жесткий разгон демонстрации в Софии - ВИДЕО
Жесткий разгон демонстрации в Софии - ВИДЕО
Болгарские полиция в течение ночи очистила улицы Софии от протестующих и ликвидировала палаточные городки. Заместитель директора столичной полиции Антон Златанов назвал воскресные акции протеста "марафоном массовых беспорядков".
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в ходе разгона манифестантов были задержаны 35 человек, 45 человек получили ранения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре