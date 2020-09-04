Ретросамолет потерпел крушение в Великобритании. Инцидент произошел во время репетиции перед показательными выступлениями в Имперском военном музее Даксфорда.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, самолет участвовал в имитационном воздушном бою между британскими и немецкими самолетами времен Второй мировой войны.

Пилоту лайнера-копии времен Первой мировой войны потребовалась помощь медиков. Он чудом остался жив. Очевидцам удалось снять на видео, как самолет лежит носом вниз.

Копией Королевского авиационного завода управлял летчик Мэтью Боддингтон.

По предварительным данным, лайнер вышел из строя по техническим причинам. Пилота охарактеризовали как опытного.

Самолет принадлежал летчику Мэтью Боддингтону и Стиву Слейтеру. Последний прокомментировал инцидент.

"Мы с Мэтью потратили шесть лет на восстановление этого самолета после того, как нашли его заброшенным в амбаре в Америке", - прокомментировал Стив Слейтер.

Британское отделение по расследованию авиационных происшествий уже занялось выяснением обстоятельств происшествия.