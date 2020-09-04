В США захотели сделать бесплатным проезд в транспорте

Количество пассажиров упало из-за пандемии коронавируса, поэтому метрополитен Лос-Анджелеса рассматривает возможность отмены платы за проезд на автобусе и поезде, пишет Bloomberg.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, компания LA Metro, обслуживающая самый густонаселенный округ США, хочет пойти на такой шаг, чтобы уменьшить экономическое давление на людей, чьи доходы упали из-за кризиса. Чтобы не допустить сокращения выручки, рассматриваются варианты альтернативного финансирования через государственные гранты или перераспределение доходов от рекламы.

Еще одна проблема касается сотрудников полиции, которые следят за оплатой проезда. В 2017 метрополитен получил жалобу, в которой говорилось о дискриминации чернокожих пассажиров. Если нет тарифов на проезд, то не нужно контролировать их соблюдение, что избавляет и от обвинений в притеснении меньшинств, считают представители метрополитена.

Вашингтон прогнозирует, что такое решение поможет Лос-Анджелесу снизить углеродный след, облегчить экономическую нагрузку на пассажиров и, в конечном итоге, сделать метро более привлекательным для поездок.

В Европе некоторые страны уже решились на такой шаг. Эстония и Люксембург ввели программы бесплатного проезда в общественном транспорте, а Париж объявил о планах сделать проезд бесплатным для несовершеннолетних.