Россия борется с лесными пожарами

В Ростовской области России, в условиях жары и сильного ветра, лесные пожары за сутки охватили более 700 га территории.

В трех районах области пришлось ввести режим ЧС - пламя начало уничтожать жилые постройки. Жертвами пожаров стал один человек, 46 пострадали.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее как ростовчане боролись с огнем.