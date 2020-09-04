https://news.day.az/world/1267874.html Россия борется с лесными пожарами - ФОТОРЕПОРТАЖ
Россия борется с лесными пожарами - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ростовской области России, в условиях жары и сильного ветра, лесные пожары за сутки охватили более 700 га территории.
В трех районах области пришлось ввести режим ЧС - пламя начало уничтожать жилые постройки. Жертвами пожаров стал один человек, 46 пострадали.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее как ростовчане боролись с огнем.
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