Канадское космическое агентство впервые в истории возглавила женщина

Лиза Кэмпбелл стала первой женщиной, возглавившей Канадское космическое агентство (ККА). О ее назначении на должность главы ведомства в четверг сообщили в правительстве Канады, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (3 сентября - прим. ТАСС) правительство Канады сообщает о назначении Лизы Кэмпбелл президентом Канадского космического агентства. Она заменит на этом посту Сильвена Лапорта, возглавлявшего ККА с 2015 года", - говорится в заявлении, размещенном на сайте канадского правительства.

Ранее Кэмпбелл занимала должности заместителя руководителя канадского Министерства по делам ветеранов и была помощником заместителя министра в Министерстве национальной обороны Канады.

Канадское космическое агентство основано в 1989 году. В 2019 году астронавт ККА Давид Сен-Жак пробыл на околоземной орбите 204 суток и стал абсолютным рекордсменом по непрерывному пребыванию в космосе среди граждан Канады. Предыдущий рекорд страны по пребыванию в космосе принадлежал астронавту Канадского космического агентства Роберту Терску, который в 2009 году без перерыва провел на орбите 187 дней, 20 часов и 41 минуту.

Мировой рекорд по непрерывному пребыванию в космосе принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову. Он был установлен в 1994-1995 годах и составил 437 суток, 17 часов и 58 минут.