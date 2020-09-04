В Бейруте под завалами обнаружили тела

Спасателям из Чили удалось обнаружить под завалами дома в районе Мар Михаил в Бейруте два тела спустя месяц после взрыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Кинологи вечером 3 сентября совместно с ливанскими бригадами гражданской обороны вышли на место, где предположительно, находятся два тела. Сейчас специалисты проводят работы на месте. В 22:30 спасателям пришлось приостановить операцию из-за угрозы обвала стены. Позже работы возобновились и продолжаются до сих пор.

Напомним, что мощный взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. В результате трагедии погибли 178 человек, пострадали около 6 тысяч. 19 из 25 человек, которые проходят по делу о взрыве, уже задержаны. Среди них бывший гендиректор порта, а также гендиректор таможенной службы.