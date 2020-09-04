В России предупредили о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 осенью

Осенью столица может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусом в связи с началом учебы и возвращением людей с дач,

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты - в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих", - написал он.

Мэр отметил, что возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на дистанционный формат работы.

На данным момент количество выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось примерно в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями. Порядка 4 тыс. пациентов с коронавирусом остаются в больницах, каждый десятый болеет в тяжелой форме.

"В первые дни мая число выявляемых случаев заражения превысило 6 тыс. в сутки. Большинство москвичей находилось в режиме самоизоляции, не работали стройки и заводы, а количество пассажиров метро сократилось в 5 раз. Но уже к началу августа город вернулся к обычной жизни, москвичи вновь ходят на работу и ездят на метро. Количество выявляемых случаев заражения снизилось примерно в 10 раз от пиковых значений", - написал мэр.

Собянин отметил, что по-прежнему более 600 человек в день получают положительный тест на коронавирус.

По словам мэра Москвы, итоговый уровень заболеваемости в Москве будет примерно таким же, как в любом другом крупном европейском или американском городе.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. За последние сутки в городе выздоровели 1 196 человек, общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции составило 219 095. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 009 995 случаев заражения, выздоровели 826 935 человек, умерли 17 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.