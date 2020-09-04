Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 110

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 15 августа превысило 5 тысяч - было зарегистрировано 5 110 новых заболевших. Как сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, общее число заразившихся достигло 1 015 105 человек.

Согласно данным штаба, суточный рост 20 дней не превышает 0,5%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Чеченской Республике и Московской области (по 0,2%), Москве, Ямало-Ненецком и Ненецком АО, Республике Тыва, Смоленской и Тульской областях (по 0,3%).

В частности, новые 692 случая выявлены в Москве, 193 - в Санкт-Петербурге, 164 - в Московской области, 145 - в Нижегородской области и 142 - в Ростовской области.

Всего в настоящее время в России продолжают лечение 164 709 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 121 против 114 днем ранее, всего от инфекции умерли 17 649 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в России.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 812, всего уже выздоровели 832 747 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.