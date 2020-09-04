В России задержаны 13 человек, готовивших массовые убийства

ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России - задержаны 13 человек, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

"В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", - говорится в релизе.

Преступные планы задержанных подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и людные места, отмечает спецслужбы.

Дома у задержанных нашли четыре готовые самодельные бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.

О мотивах задержанных спецслужба ничего не сообщает. Были ли они участниками групп, где пропагандируются массовые убийства в школах, не уточняется. Их возраст также не известен.