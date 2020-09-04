https://news.day.az/world/1267966.html В Индии произошел взрыв на подпольной фабрике пиротехники - семь погибших
В Индии произошел взрыв на подпольной фабрике пиротехники - семь погибших
Семь работниц кустарной фабрики по производству фейерверков погибли и еще две получили сильные ожоги в пятницу из-за взрыва на заводе по производству праздничной пиротехники в южном индийском штате Тамилнад.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of India на своем сайте.
По этой информации, инцидент произошел в округе Куддалор. Среди погибших - владелица фабрики. Полиция начала расследование причин взрыва.
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