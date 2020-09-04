Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту в пределах 0,9% после падения утром и в течение предыдущих двух торговых сессий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7%, до 44,38 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 41,73 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,8%, в среду и четверг котировки снижались.

Стоимость нефти коррекционно растет после двух сессий снижения. Несмотря на рост котировок в пятницу, по итогам недели нефть может показать снижение в цене до 3%.

Опасения по спросу на нефть были связаны с негативной макростатистикой по США, которая усилила обеспокоенность по поводу перспектив восстановления экономики.

Рынки при этом ожидают важную статистику по США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Так, станут известны данные по безработице и динамике числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в стране в августе.

"Опасения по спросу находятся в центре внимания трейдеров. Сегодняшний отчет по рабочим местам в несельскохозяйственных отраслях США будет внимательно отслеживаться, и слабые данные могут стать следующим катализатором снижения", - цитирует агентство Рейтер слова нефтяного брокера PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock).