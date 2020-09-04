Под завалами в Бейруте обнаружили признаки жизни

Спасатели обнаружили признаки жизни под завалами, оставшимися после взрыва в ливанском Бейруте 4 августа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сенсоры засекли под обломками здания предполагаемое сердцебиение и дыхание. Источник агентства сообщил, что спасательные службы возобновили разбор завалов в том месте, где возможно обнаружились выжившие.

"Аппарат утверждает, что там есть один выживший, есть сердцебиение. А собака показывает, что на этом месте мертвое тело. Но это в теории. А сейчас мы ведем поиски, чтобы удостовериться", - рассказал журналистам волонтер, работающий на месте катастрофы.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более 6 тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.