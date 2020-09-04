В Италии свыше 1700 зараженных за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за последние 24 часа превысило 1 700 случаев. По данным министерства здравоохранения республики, суточный прирост составил рекордные со 2 мая 1 733 случаев при 113 тыс. проделанных тестов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 11 человек. Таким образом общее число инфицированных с начала пандемии достигло 274 644, из которых излечились 209 027 и умерли 35 518.

Число заражений поступательно растет во всех областях, больше всего случаев зарегистрировано в северных Ломбардии и Венето, а также столичной Лацио. При этом число госпитализаций возросло до 1,6 тыс., 121 человек находится в отделениях интенсивной терапии.

Хотя эти цифры пока нельзя сравнивать с показателями марта - апреля на пике пандемии в Италии, специалисты отмечают, что с начала августа число пациентов с коронавирусом в реанимации увеличилось в три раза.