В ВОЗ объяснили, как страны могут избежать новой самоизоляции из-за пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что страны смогут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если они будут предпринимать целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его мнению, самоизоляция как мера по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа - "прямолинейный инструмент", который привел к тяжелым последствиям в большинстве государств.

"При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем", - сказал Гебрейесус.

Он также указал, что есть опыт нескольких стран, применивших "основанный на информации подход в целях целенаправленного ответа на заболевание COVID-19". По словам главы ВОЗ, это позволяет им "постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность быстро реагировать на любые новые очаги" заражения.