В Иране произошел взрыв баллона с хлором

По меньшей мере 120 человек пострадали в результате взрыва баллона с хлором на западе Ирана. Об этом сообщает в пятницу глава области Чардаваль провинции Илам Ильяс Фаттахи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Количество пострадавших в результате взрыва [баллона] с хлором достигло 120 человек", - цитирует его агентство Tasnim.

Агентство сообщает, что в районе работают спасательные службы, ситуация под контролем. Причины происшествия уточняются.