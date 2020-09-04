https://news.day.az/world/1268174.html В Иране произошел взрыв баллона с хлором - 120 человек пострадали
В Иране произошел взрыв баллона с хлором - 120 человек пострадали
По меньшей мере 120 человек пострадали в результате взрыва баллона с хлором на западе Ирана. Об этом сообщает в пятницу глава области Чардаваль провинции Илам Ильяс Фаттахи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Количество пострадавших в результате взрыва [баллона] с хлором достигло 120 человек", - цитирует его агентство Tasnim.
Агентство сообщает, что в районе работают спасательные службы, ситуация под контролем. Причины происшествия уточняются.
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