Газ в Европе за неделю подорожал на 20%

Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки $142 за тысячу кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF - главной площадке Европы).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, достигнутый уровень котировок является максимальным с конца декабря 2019 года - то есть до удаления с рынка рисковой премии за срыв поставок через Украину.

С исторического минимума в $34 за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена голубого топлива уже выросла в 4,2 раза.

Цены на газ растут по всему миру: на американском Henry Hub они выросли за август с $65 до $96 за тысячу кубов, скорректировавшись к текущему моменту до $92.

Всё лето приток сжиженного природного газа на терминалы в Европе снижался в годовом выражении: сентябрь также начался со снижения на 4%.

В последнюю неделю августа европейский спот превысил черту $100 за тысячу кубометров - считается, что за ней находится уровень безубыточности поставок российского газа в Европу. По оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это $105 за тысячу кубометров, а по подсчетам Sberbank CIB - $90.

Впрочем, если оценивать рентабельность российского газового гиганта не по слагаемым затрат, а по отчетности, то опубликованная в эти дни отчетность "Газпрома" по МСФО за второй квартал свидетельствует, что и при цене экспорта в $110 за тысячу кубометров монополия получила убытки.