https://news.day.az/world/1268185.html В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11 и составило 4 878. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице умерли 4 878 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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