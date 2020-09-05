В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Количество летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11 и составило 4 878. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 4 878 человек, у которых был подтвержден коронавирус.