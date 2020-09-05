Во Франции зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Во Франции в пятницу зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса COVID-19 суточный показатель заразившихся - 8 975 инфицированных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает The Guardian.

При этом, как отмечает издание, случаев смерти людей с COVID-19 за сутки не зарегистрировано. Число госпитализированных пациентов продолжает увеличиваться на протяжении шести дней, на данный момент оно составляет 4 671.

По состоянию на 4 сентября во Франции выявили свыше 309 тыс. заражений коронавирусом, почти 31 тыс. человек скончались.

Рекордный с мая суточный прирост больных коронавирусом фиксируют также власти Италии. Там в пятницу выявили 1 733 новых случая заражения, 11 инфицированных скончались. Увеличение темпов распространения инфекции фиксируется в регионе Венето - там диагностировано 373 новых случая.

Всего в Италии выявлено свыше 274 тыс. заражений COVID-19, число летальных исходов превышает 35 тыс.

Guardian отмечает, что коронавирус продолжает активно распространяться и в других странах Европы, в частности, в Испании. Там за сутки диагностировали 10 476 новых случаев заражения. За последнюю неделю там зафиксировали 256 летальных исходов инфицированных.

Самым эпидемиологически неблагоприятным регионом Испании остается Мадрид. Из почти 102 тыс. заражений, выявленных за последние две недели, свыше 31 тыс. приходится на испанскую столицу.

Региональное правительство Мадрида объявило, что с понедельника вводится запрет на собрания в помещениях более десяти человек.

Всего с начала коронавирусной пандемии в стране зафиксировали почти 499 тыс. заболевших COVID-19, более 29 тыс. инфицированных скончались.

Министр здравоохранения страны Сальвадор Илья выразил надежду на то, что в конце года Испания начнет получать "безопасные дозы" вакцины против коронавируса.