https://news.day.az/world/1268191.html Мужчина торговал арбузами из Lamborghini и был оштрафован - ВИДЕО
Мужчина торговал арбузами из Lamborghini и был оштрафован - ВИДЕО
Турецкие полицейские оштрафовали мужчину за неслыханное нарушение закона. Он торговал арбузами прямо из своего автомобиля Lamborghini, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел 2 сентября в Стамбуле. В сети появилось видео, как мужчина продает арбузы из спорткара, после чего правоохранительные органы принялись разыскивать владельца авто.
Торговцем оказался иранский блогер. Мужчину задержали на следующий день и оштрафовали за действия с автомобилем, которые не предусмотрены правами.
Кроме того, блогера на 15 дней лишили водительских прав.
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