Мужчина торговал арбузами из Lamborghini и был оштрафован

Турецкие полицейские оштрафовали мужчину за неслыханное нарушение закона. Он торговал арбузами прямо из своего автомобиля Lamborghini, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел 2 сентября в Стамбуле. В сети появилось видео, как мужчина продает арбузы из спорткара, после чего правоохранительные органы принялись разыскивать владельца авто.

Торговцем оказался иранский блогер. Мужчину задержали на следующий день и оштрафовали за действия с автомобилем, которые не предусмотрены правами.

Кроме того, блогера на 15 дней лишили водительских прав.