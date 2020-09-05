https://news.day.az/world/1268197.html Как прошло световое шоу «Мирное небо» в России - ФОТО
Как прошло световое шоу «Мирное небо» в России - ФОТО
В ночном небе Санкт-Петербурга (Россия) состоялось шоу дронов, в котором приняли участие 2200 беспилотников.
Мероприятие было приурочено к 75-летию окончания Второй мировой войны. Световые коптеры нарисовали в небе разные фигуры и образы, связанные с Великой победой.
Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет в материале как прошло красочное шоу в городе на Неве.
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