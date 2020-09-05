Бразилия объявила всех венесуэльских дипломатов персонами нон грата
МИД Бразилии признал всех венесуэльских дипломатов, представляющих режим президента Николаса Мадуро, персонами нон грата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Правительство Бразилии сообщило дипломатическим, консульским и административным представителям незаконного венесуэльского режима о признании их персонами нон грата", - заявили в министерстве.
Отмечается, что объявление персоной нон грата не равнозначно принудительной высылке. Тем не менее после решения МИД, представители Каракаса лишаются дипломатического иммунитета и сопутствующих привилегий.
Бразилия отозвала всех дипломатов из Венесуэлы в марте 2020 года. Правительство республики ныне признает законными представителями Венесуэлы лишь посланников главы ее парламента и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре