Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 38 млн

Российские специалисты провели в общей сложности более 38 млн тестов на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 38,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 336 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 209 016 человека.