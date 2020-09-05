https://news.day.az/world/1268233.html Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 38 млн
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 38 млн
Российские специалисты провели в общей сложности более 38 млн тестов на коронавирус.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 38,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 336 тыс. исследований.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 209 016 человека.
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