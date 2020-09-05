В мечети в Бангладеш взорвались 6 кондиционеров

По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва шести кондиционеров в мечети в Бангладеш в пятницу вечером, не менее 50 человек ранены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bdnews 24.

По его данным, в момент происшествия в мечети находились верующие, совершавшие молитву. Сообщается, что в результате взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке. Согласно предварительной версии, причиной взрыва стало скопление газа после утечки из трубопровода.