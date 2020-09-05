https://news.day.az/world/1268234.html В мечети в Бангладеш взорвались 6 кондиционеров - десятки раненых, 11 погибли - ФОТО
В мечети в Бангладеш взорвались 6 кондиционеров - десятки раненых, 11 погибли - ФОТО
По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва шести кондиционеров в мечети в Бангладеш в пятницу вечером, не менее 50 человек ранены.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bdnews 24.
По его данным, в момент происшествия в мечети находились верующие, совершавшие молитву. Сообщается, что в результате взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке. Согласно предварительной версии, причиной взрыва стало скопление газа после утечки из трубопровода.
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