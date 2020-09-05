https://news.day.az/world/1268254.html В России зарегистрировано 5 205 новых случаев коронавируса
В России зарегистрировано 5 205 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 205, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 379 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 838 126.
При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 17 759. За минувшие сутки зафиксировано 110 летальных исходов.
В общей сложности в стране зарегистрированы 1 020 310 случаев COVID-19.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре