В России зарегистрировано 5 205 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 205, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 379 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 838 126.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 17 759. За минувшие сутки зафиксировано 110 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 020 310 случаев COVID-19.