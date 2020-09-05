Цукерберг предсказал беспорядки в США после выборов президента

Основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг выразил мнение, что после президентских выборов в США могут начаться беспорядки. Об этом он сказал в интервью Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"К сожалению, я думаю, что есть повышенный риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата", - сказал миллиардер.

По его словам, необходимо предпринять меры для снижения риска насилия. Так, он отметил, что Facebook и СМИ должны готовить американское население к тому, что нет ничего незаконного в том, что подсчет голосов может длиться несколько дней, а то и недель.

Цукерберг добавил, что его социальная сеть будет специальным знаком помечать публикации, которые направлены на то, чтобы "лишить результаты выборов легитимности". Это коснется и постов кандидатов, которые объявят о своей победе до того, как появятся официальные результаты голосования.