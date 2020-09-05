Число жертв взрыва газа в мечети в Бангладеш возросло до 16

По меньшей мере 16 человек погибли в результате взрыва газа в пятницу вечером в мечети в городе Нараянгандж, расположенном в 15 км от столицы Бангладеш, города Дакка. Как передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сотрудников госпиталя, 37 пострадавших госпитализированы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство Reuters проинформировало о 13 жертвах и не менее 30 пострадавших.

По данным AP, 16 человек, включая семилетнего ребенка, умерли от полученных травм. По меньшей мере 37 пациентов с ожогами до 90% площади тела получают необходимую помощь, сообщил координатор ожогового отделения больницы.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва стало скопление газа после утечки из трубопровода. Как ранее указывал Reuters, все окна в помещении были закрыты, включенные кондиционеры могли стать источником искры, которая спровоцировала взрыв.