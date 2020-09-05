Жириновский рассказал, как чувствует себя после вакцины от COVID-19

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что не ощущал недомогания после вакцинации от коронавируса и что сейчас у него отличное самочувствие.

"Чувствую себя отлично. Говорили, что может быть недомогание, головная боль, может быть даже температура. Абсолютно ничего. Я через полчаса забыл вообще, что я ее [прививку] делал", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На этой неделе стало известно, что лидер ЛДПР Жириновский привился первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса "Спутник V", разработанной в России.