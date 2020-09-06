https://news.day.az/world/1268368.html В конце года в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса
В конце года в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса
Серьезная массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце текущего года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
"Серьезная массовая вакцинация [от коронавируса] - это, скорее всего, конец года - начало следующего", - сказал мэр.
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