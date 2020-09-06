В конце года в Москве планируется массовая вакцинация от коронавируса

Серьезная массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"Серьезная массовая вакцинация [от коронавируса] - это, скорее всего, конец года - начало следующего", - сказал мэр.