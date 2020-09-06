В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13.

Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умер 4 891 человек с коронавирусом. На 31 августа в Москве зафиксировали более 265,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 220,4 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 26,6 млн человек, свыше 874 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 1 020 310 случаев заражения, выздоровели 838 126 человек, умерли 17 759.