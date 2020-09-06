В Мали в ходе миссии по борьбе с терроризмом погибли французские военнослужащие
Два французских военнослужащих погибли в субботу в Мали во время операции по борьбе с террористическими группировками.
Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент республики [Эмманюэль Макрон] с большим волнением узнал о гибели двух французских военных сегодня утром во время операции в Тесалите", - отмечается в коммюнике администрации французского лидера. "Они погибли за Францию при исполнении своей миссии по борьбе с терроризмом в Сахеле", - подчеркивается в заявлении.
Президент Франции, как указывается в сообщении, "выражает соболезнования их семьям, близким и братьям по оружию". "Глава республики высоко оценивает мужество и решимость французских солдат, дислоцированных в Сахеле", - отметили в Елисейском дворце.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре