Шойгу указал на стремление НАТО вернуться к противостоянию времен холодной войны

НАТО стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это указал министр обороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что это видно по тому, как Североатлантический альянс развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему ПРО в Восточной Европе.

Шойгу пояснил, что причиной такого настроения в НАТО стала независимая политика России и активное участие Москвы в решении глобальных проблем. "Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок", - заявил министр.

Глава Минобороны также отметил, что у Москвы обеспокоенность вызывает "не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу".

Ранее 5 сентября Шойгу рассказал о том, что в Черном море стали чаще появляться иностранные военные корабли. По его словам, российские суда сопровождают иностранные, когда те появляются в Черном море. Шойгу также пожаловался, что в СМИ после этого появляется информация о том, что российские военные якобы действуют некорректно.