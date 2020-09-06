Число зараженных Covid-19 в Индии превысило 4 миллиона

Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии превысило 4-миллионную отметку.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство здравоохранения в Нью-Дели, пишет DW.

Сообщается, что общее число случаев заражения в стране возросло до 4 023 179 человек. Этот показатель увеличился на 80 тысяч за последние два дня и на один миллион за минувшие две недели.

По общему числу заражений Индия занимает третью строчку в списке стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, после США (более 6 миллионов) и Бразилии (более 4 миллионов).

Регионами с самыми высокими показателями инфицированных являются штат Махараштра на западе страны, а также южные штаты Андхра-Прадеш, Карнатака и Тамилнад.