https://news.day.az/world/1268379.html Япония готовится к удару тайфуна "Хайшэнь" - ВИДЕО
Япония готовится к удару тайфуна "Хайшэнь" - ВИДЕО
Япония готовится к удару тайфуна "Хайшэнь". Он может поставить рекорд по силе ветра и объему осадков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Сто тысяч жителей на юго-западе страны уже получили предупреждение об эвакуации. Отменены сотни внутренних авиарейсов. С завтрашнего дня приостановят движение скоростных поездов на западе и юго-западе Японии.
22 тысячи сотрудников сил самообороны приведены в полную готовность. Прекращают работу заводы на острове Кюсю, на который как раз и придется основной удар стихии.
Юго-западная часть Японии только что перенесла удар другого мощного тайфуна - "Майсак".
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