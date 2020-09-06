https://news.day.az/world/1268380.html В турецкой провинции Хатай горят леса
В турецкой провинции Хатай горят леса
В турецкой провинции Хатай вспыхнул лесной пожар, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, пожар, произошедший в районе Самандаг, удалось взять под контроль.
Однако пожар, вспыхнувший вновь из-за жаркой погоды и ветра, распространился на лесной массив в районе Антакья.
К тушению пожара привлечены 150 поливочных машин, а также поливочные машины из близлежащих городов и районов.
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