НАТО наймет аналитиков для консультаций по связанным с КНР геостратегическим вопросам

Нато планирует расширить штаб Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил (ОВС) по трансформации и нанять аналитиков для консультаций по связанным с Китаем геостратегическим вопросам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для этой цели альянсом, который заинтересован в "обеспечении существенного понимания мотивации и стратегий Китая", был объявлен международный тендер, который позволит заключить контракт со специализирующимся на Китае аналитическим центром.

Согласно заявлению, консультант должен будет составлять отчеты, аналитические документы и доклады для внешнего и внутреннего пользования. Кроме того, будущий специалист должен помочь НАТО "формировать понимание тенденций и последствий" развития китайского военного потенциала.

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