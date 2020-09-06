https://news.day.az/world/1268385.html Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
В Аргентине преподаватель университета де ла Эмпреса Паола де Симоне скончалась во время лекции в Zoom. Об этом сообщает издание Clarin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Издание уточняет, что инцидент произошел в среду, 2 сентября.
По предварительной информации, преподаватель начала задыхаться во время лекции, затем потеряла сознание и умерла.
После начала приступа студенты пытались узнать у де Симоне ее адрес для вызова скорой, однако она не смогла его назвать. Издание отмечает, что ранее преподавательница писала в социальных сетях, что у нее наблюдались симптомы нового типа коронавируса cOVID-19.
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