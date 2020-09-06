Amazon запрещает импорт семян в США из-за загадочных посылок из Китая

Американская компания Amazon устанавливает запрет на импорт семян в США. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на письмо фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Газета уточняет, что такое решение было принято компанией из-за рассылаемых странных посылок из Китая.

Запрет, по данным СМИ, начал действовать с четверга, 3 сентября. При этом Amazon разослала уведомления иностранных партнеров о своем решение и обязала продавцов удалить публикации с соответствующими предложениями.

В компании подчеркнули, что продажа семян разрешена только тем продавцам, которые находятся на территории США. Нарушившим требование грозит удаление аккаунта.

Ранее Министерство сельского хозяйства США сообщало, что в китайских посылках прибывают семена розмарина, мяты, гибискуса, лаванды и розы. Власти США считают, что подобные рассылки сделаны недобросовестными владельцами интернет-магазинов, чтобы повысить рейтинг у покупателей.