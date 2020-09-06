https://news.day.az/world/1268399.html В Грузии заразились коронавирусом еще 29 человек
В Грузии заразились коронавирусом еще 29 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится на официальном сайте StopCov.
Общее число инфицированных достигло 1 650. За сутки выписаны 8 пациентов.
С начала пандемии в Грузии умерли 19 пациентов с коронавирусом.
В стационарах под наблюдением врачей остаются 299 пациентов, на карантине - более 6,02 тыс.
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