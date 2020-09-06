В Грузии заразились коронавирусом еще 29 человек

В Грузии за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится на официальном сайте StopCov.

Общее число инфицированных достигло 1 650. За сутки выписаны 8 пациентов.

С начала пандемии в Грузии умерли 19 пациентов с коронавирусом.

В стационарах под наблюдением врачей остаются 299 пациентов, на карантине - более 6,02 тыс.